Real Madrid 4 - 0 Deportivo Alaves (Maç özeti)

Real Madrid, üzerindeki ölü toprağını attıktan sonra serisi galibiyetler almaya devam ediyor.



Beyaz Şimşekler, sahasında Alaves'i de 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Önemli isimlerinden yoksun olarak son haftaların formda takımı Alaves karşısına çıkan Real, ilk yarının son dakikasında Ronaldo ile öne geçti.

2. yarının ilk dakikasında bu kez Bale sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 61'de Ronaldo ile bir gol daha bulan Real'de son sözü 89'da penaltıdan Benzema söyledi. Maçı 4-0 kazanan Real, 51 puanla 3. sıradaki yerini korudu.