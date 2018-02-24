Emre Mor asist yaptı, Celta Vigo kazandı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan ve 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor ilk golün asistini yaptı.



La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren 7'nci sıradaki Celta Vigo, Balaidos Stadyumu'nda Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emre Mor, 46'ncı dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu ve 56'ncı dakikada Iago Aspas'ın attığı golün asistini yaptı. Emre, bu asistiyle birlikte son üç maçında 2'nci asistini yapmış oldu. Celta Vigo, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Avrupa kupalarına katılma yolundaki rakibi Eibar ile puanını eşitledi ve averajla bir basamak üstünde yer aldı.

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