Leganes 1 - 3 Real Madrid (Maç özeti)

Rakibi karşısında 6. dakikada Bustinza'nın golüyle yenik duruma düşen Real, 11. dakikada Lucas ile beraberliği yakaladı. 27. dakikada Casemiro'nun güzel golüyle öne geçen Real, son anlara kadar rahat bir tempoda götürdüğü maçın son anlarında Ramos ile bir de penaltı golü buldu ve maçı 3-1 kazandı. Böylece kupanın intikamını alan Real, puanını 48'e çıkarıp 3. sıraya yerleşti.



RAMOS'TAN KART REKORU

Bu arada 19 kırmızı kartla LaLiga'nın en çok oyundan atılan ismi olan Ramos, Leganes karşısında da 163. sarı kartını görüp bu kategoride de zirveye yerleşti.

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