'Yeni Iniesta' Artur, Barcelona'da

Barcelona, Brezilyalı Arthur'un transferi için kulübü Gremio ile anlaştı. 21 yaşındaki futbolcunun Barcelona takımında Andres Iniesta'nın görevlerini üstlenmesi bekleniyor.



İspanyol basınına göre, Barcelona'nın Güney Amerika temsilcisi Andre Cury, Porto Alegre'de Gremio Başkanı Romildo Bozan, Futbol Direktörü Andre Zanottave avukat Bagriel Vieira ile masaya oturdu. Gremio yetkilileri, 30 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonuslar karşılığında Arthur'u Barcelona'ya göndermeyi kabul etti. (NTVSpor)

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