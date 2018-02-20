Samir Nasri için Las Palmas iddiası!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Jonathan Viera'yı Çin'e satan La Liga ekibi Las Palmas, başarılı oyuncunun yerini doldurmak için arayışlara başladı.



Viera'ya benzer özelliklere sahip olan Nasri ile temasa geçen Las Palmas, Antalyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fransız yıldızın kümede kalma mücadelesine yardım edebileceğini düşünüyor.



Buna rağmen Nasri'nin doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl ceza alma ihtimalinin bulunmasının, transferi karmaşık hale getirdiği belirtildi. (Ajansspor)

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