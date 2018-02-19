Cristiano Ronaldo'nun Neymar'dan daha iyi olmadığını söyleyen Xavi, "Cristiano'nun hala Neymar'dan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu haksızlık. PSG maçında Ronaldo ne yapmış ki? 2 tane gol attı, biri penaltıdan diğerini de diziyle attı" sözlerini kullandı.

Real Madrid ile oynanan ilk maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Neymar, 3-1'lik yenilginin ardından "Turu geçmemiz zor ama imkansız değil" şeklinde konuşmuştu. PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 6 Mart tarihinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek. (Sporx)