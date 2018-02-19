Xavi: "Ronaldo, Neymar'dan daha iyi değil"
19 Şubat 2018 | 10:24
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain karşısında 2 gol atarak yıldızlaşan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo için Barcelona efsanesi Xavi'den flaş açıklamalar geldi.
Cristiano Ronaldo'nun Neymar'dan daha iyi olmadığını söyleyen Xavi, "Cristiano'nun hala Neymar'dan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu haksızlık. PSG maçında Ronaldo ne yapmış ki? 2 tane gol attı, biri penaltıdan diğerini de diziyle attı" sözlerini kullandı.
Real Madrid ile oynanan ilk maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Neymar, 3-1'lik yenilginin ardından "Turu geçmemiz zor ama imkansız değil" şeklinde konuşmuştu. PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 6 Mart tarihinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek. (Sporx)
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