Eibar 0 - 2 Barcelona (Maç özeti)

La Liga'da açık ara liderliğini sürdüren Barcelona, 24. hafta mücadelesinde Eibar ile deplasmanda karşılaştı. 16. dakikada Messi'nin asistinde Luis Suarez golü attı ve Barcelona'yı devreye 1-0 önde götürdü.



İkinci yarıda beraberlik için bastıran Eibar'da 66'da Orellana kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 88. dakikada sahneye çıkan Jordi Alba maçın skorunu belirledi ve Barcelona sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Barcelona puanını 62'ye yükseltirken, Eibar ise 35 puanda kaldı.

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