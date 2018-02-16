İspanya'da Sport gazetesi, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Andres Iniesta ile ilgili bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.



Gazete, Çin kulübü Tianjin Quanjian’ın 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.



Habere göre Çin kulübü kariyerinin artık son dönemine giren Iniesta’ya yıllık 35 milyon Euro ücret önerdi.



Sport gazetesi, Iniesta'nın bu cazip teklifi kabul edebileceği bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

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