Coutinho, Barcelona için Portekiz vatandaşı oluyor

Ara transfer döneminde 160 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya imza atan Coutinho, Barcelona’nın AB vatandaşlığı statüsündeki oyuncuları arasında yer almak için Portekiz vatandaşlığına geçmeye hazırlanıyor. Sebebi ise Barcelona’nın Gremio’da forma giyen 21 yaşındaki Arthur’un transferinde kolaylık sağlamak...



Mundo Deportivo’ya konuşan Coutinho, 3 yıldır evli olduğu eşi Aine sayesinde Portekiz vatandaşlığına geçerek Barcelona formasıyla AB statüsünde oynama hakkını elde edecek. Ancak yıldız futbolcu Dünya Kupası’nda Brezilya için forma giymeye devam edecek.



Coutinho’nun yanı sıra Paulinho ve Yerry Mina da takımın yabancı statüsünde olan diğer oyuncuları... (Hürriyet)

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