Cristiano Ronaldo'ya zam geliyor!

Özellikle bu sezon La Liga'da gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan ve birçok otorite tarafından kariyerinde düşüş yaşayacağı bölüme geçtiği belirtilen Ronaldo'yu takımda tutmak isteyen Florentino Perez'in, Portekizli'nin maaşına kötü formuna karşın ciddi bir zam yapmayı düşündüğü belirtildi.



Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalayarak maaşına 9 milyon euroluk zam yapmayı planlayan Real Madrid başkanı Perez'in, bu hamle ile Portekizli yıldız hakkında çıkan transfer dedikodularını sonlandırmayı düşündüğü belirtildi.



Özellikle ismi son dönemde Paris Saint Germain ile ismi anılan ve yılda 36 milyon euroluk bir maaş teklifi aldığı iddia edilen Ronaldo'nun, son dönemde takımda mutsuz olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. (Sporx)



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