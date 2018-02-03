Real Betis 2 - 1 Villarreal (Maç özeti)

La Liga'da gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Villarreal, 22. hafta maçında Real Betis'e konuk oldu.



Maçın 31. dakikasında Daniele Bonera rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek Villarreal'i 10 kişi bıraktı. 36'da taktiksel değişiklik sebebiyle Enes Ünal oyundan alınarak yerini Alvaro Gonzalez'e bıraktı.



45'te sahneye çıkan Loren Moron attığı golle Real Betis'i devreye 1-0 önde götürdü. 65'te bir kez daha sahneye çıkan Moron skoru 2-0'a taşıdı.



80'de Bacca penaltıdan attığı golle Villarreal'in tek sayısını kaydetti ve maçı Real Betis 2-1 kazandı. Bu sonuçla Villarreal 37 puanda kalırken, Real Betis ise puanını 30 yaptı.

PAYLAŞ