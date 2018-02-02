Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in gönlünü almaya çalışıyor

1 / 20 Sevgilisi Georgina Rodriguez'in 24. yaş gününü kutladığı sırada Marbella'da görüntülenen Cristiano Ronaldo, şok bir ihanet suçlamasıyla karşı karşıya.



2 / 20 Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça asık suratlı görünen Georgina Rodriguez'in bu tavrının altında Ronaldo'nun ünlü model Rhian Sugden'e gönderdiği gece mesajının olduğu ortaya çıktı.



3 / 20 İddialara göre Ronaldo, şu sıralarda sevgilisinin gönlünü almak için her yolu deniyor.



4 / 20 Öte yandan The Sun'a konuşan bir kişi, Portekizli yıldızın güzel model Rhian Sugden'e sürekli mesaj gönderdiğini belirtti.



5 / 20 Şu anda Oliver Mellor'la nişanlı olan seksi modelin Ronaldo'yla olan bu mesajlaşmalarının nişanlısının da tepkilerine neden olduğu öğrenildi.



6 / 20 Rhian Sugden ise daha sonra yaptığı açıklamada Ronaldo'yla olan mesajlarını yayımlayarak yıldız futbolcuyu reddettiğini açıkladı.



7 / 20 İşte Ronaldo'nun yasak aşk yaşadığı iddia edilen Rhian Sugden...



8 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



9 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



10 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



11 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



12 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



13 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



14 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



15 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



16 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



17 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



18 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor



19 / 20 Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

