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Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in gönlünü almaya çalışıyor

6 dakika önce

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'i aldatmakla suçlanıyor.

Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in gönlünü almaya çalışıyor
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Sevgilisi Georgina Rodriguez'in 24. yaş gününü kutladığı sırada Marbella'da görüntülenen Cristiano Ronaldo, şok bir ihanet suçlamasıyla karşı karşıya.

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Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça asık suratlı görünen Georgina Rodriguez'in bu tavrının altında Ronaldo'nun ünlü model Rhian Sugden'e gönderdiği gece mesajının olduğu ortaya çıktı.

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İddialara göre Ronaldo, şu sıralarda sevgilisinin gönlünü almak için her yolu deniyor.

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Öte yandan The Sun'a konuşan bir kişi, Portekizli yıldızın güzel model Rhian Sugden'e sürekli mesaj gönderdiğini belirtti.

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Şu anda Oliver Mellor'la nişanlı olan seksi modelin Ronaldo'yla olan bu mesajlaşmalarının nişanlısının da tepkilerine neden olduğu öğrenildi.

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Rhian Sugden ise daha sonra yaptığı açıklamada Ronaldo'yla olan mesajlarını yayımlayarak yıldız futbolcuyu reddettiğini açıkladı.

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İşte Ronaldo'nun yasak aşk yaşadığı iddia edilen Rhian Sugden...

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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Ronaldo, sevgilisinin gönlünü almaya çalışıyor

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İspanya
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