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Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'in gönlünü almaya çalışıyor
6 dakika önce
Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'i aldatmakla suçlanıyor.
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Sevgilisi Georgina Rodriguez'in 24. yaş gününü kutladığı sırada Marbella'da görüntülenen Cristiano Ronaldo, şok bir ihanet suçlamasıyla karşı karşıya.
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Kameralara yansıyan görüntülerde oldukça asık suratlı görünen Georgina Rodriguez'in bu tavrının altında Ronaldo'nun ünlü model Rhian Sugden'e gönderdiği gece mesajının olduğu ortaya çıktı.
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Öte yandan The Sun'a konuşan bir kişi, Portekizli yıldızın güzel model Rhian Sugden'e sürekli mesaj gönderdiğini belirtti.
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Şu anda Oliver Mellor'la nişanlı olan seksi modelin Ronaldo'yla olan bu mesajlaşmalarının nişanlısının da tepkilerine neden olduğu öğrenildi.
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