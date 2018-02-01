Loic Remy: Türkiye'den teklifler aldım

Las Palmas'tan teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan 31 yaşındaki golcü oyuncu yaptığı açıklamada "Buraya gelmemin birçok nedeni var. Takımın durumu, kalitesi ve bence bir meydan okuma. La Liga, İngiltere ve Türkiye'den de teklifler vardı ama Getafe'yi seçtim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Fatih Terim'in hücumda ve kanatlarda oynayabilen bir alternatif istemesi nedeniyle bir süre Loic Remy ile ilgilenmişti. Süper Lig'den Trabzonspor da Loic Remy ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyordu. Loic Remy, sezonun ilk yarısında Las Palmas formasıyla La Liga'daki 12 maçta 5 gol atabildi. (Sporx)

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