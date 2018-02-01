Sevilla, Carole'ü lig kadrosunun dışında bıraktı!

Sevilla'nın yaptığı açıklamada, devre arasında 3 oyuncunun takımdan ayrıldığı ve 4 yeni transferin yapıldığı belirtilirken, bu sebeple boşluk kalmadığı ve Carole'un lisansının iptal edildiği kaydedildi.



Sevilla devre arasında sol beke Porto'dan Layun takviyesini yaptı. Sevilla devre arasında Montoya, Borja Lasso ve Krohn-Dehli ile yollarını ayırırken, Arana, Layun, Roque Mesa ve Sandro'yu kadrosuna kattı.



CAROLE G.SARAY'A DA DÖNEMEDİ, BAŞKA LİGE GİDEMİYOR

FIFA kuralları nedeniyle bir oyuncu, bir sezonda sadece 2 takımda oynayabiliyor. Galatasaray'ın da geri çağırmadığı Fransız oyuncu transferin devam ettiği liglere de gidemiyor, sadece yeni başlayan bir lige imza atabiliyor. Sevilla'da 2 sezon önce de Kakuta aynı duruma düşmüş ve sonrasında Çin Ligi'ne transfer olmuştu.

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