Barcelona'nın hedefinde David Alaba var

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki rakibi olan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu David Alaba ile ilgili İspanyol basınından dev bir iddia geldi.



AS gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 25 yaşındaki sol bek, Katalan devi Barcelona'nın önümüzdeki yazki transfer döneminde 1 numaralı hedefi konumunda...





Haberde Barça'nın Bayern'e bu transfer karşılığında aynı pozisyonda forma giyen Fransız oyuncu Lucas Digne'yi önereceği belirtildi. Bayern ile 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Alaba'nın transferi için Katalan kulübünün en az 90 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi. (Fanatik)