Malaga Cenk Gönen'in sözleşmesini feshetti

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk Gönen'in sözleşmesinin fesih edildiği belirtildi.



Kaleci Cenk Gönen'in performansı



29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Cenk, sezon başında Malaga'nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.



Cenk Gönen'in bonservis bedeli



Malaga'nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı.

(AJANSSPOR)

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