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Malaga Cenk Gönen'in sözleşmesini feshetti

01 Şubat 2018 | 08:09

İspanya Ligi takımlarından Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Malaga Cenk Gönen'in sözleşmesini feshetti

 

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk Gönen'in sözleşmesinin fesih edildiği belirtildi.
 
Kaleci Cenk Gönen'in performansı
 
29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Cenk, sezon başında Malaga'nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.
 
Cenk Gönen'in bonservis bedeli
 
Malaga'nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı.

(AJANSSPOR)

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