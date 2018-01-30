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Inigo Martinez Athletic Bilbao'da

30 Ocak 2018 | 19:34

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao, İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i, 32 milyon avro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etti.

Inigo Martinez Athletic Bilbao'da

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda Real Sociedad ile anlaşıldı.

Bask ekibinin 32 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı Inigo Martinez'in, 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İspanyol milli futbolcunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon avro olduğu bilgisi de verildi.

Atlhetic Bilbao, Fransız stoperi Aymeric Laporte'yi, 65 milyon avroya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'ye göndermişti.

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