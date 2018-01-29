Emre Çolak'a bir şok daha!

Hocasıyla yaşadığı dil probleminden dolayı anlaşamadığını söyleyen ve idmandan kovulan Emre Çolak 1 gün sonra yeniden takımla birlikte çalışmaya alındı. Ancak Levante maçının kadrosunda yer bulamadı.





2-2 biten Deportivo-Levante maçında Deportivo taraftarları bir pankart açarak teknik direktörlerine Emre Çolak konusunda destek verdi. Pankartta 'Çalışmıyorsa işe yaramaz, Forza Parralo' yazdı.



Bu sezon La Liga'da 14 maça çıkan Emre Çolak'ın sadece 1 asisti bulunuyor. (CNN Türk)