Emre Çolak'a bir şok daha!
29 Ocak 2018 | 15:00
Deportivo taraftarları, teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı problem nedeniyle antrenmandan gönderilen Emre Çolak için, Levante maçında açtıkları pankartla hocalarına destek verdi. Taraftarlar Emre'yi kastederek, 'Çalışmıyorsa işe yaramaz, Forza Parralo' yazdı.
Hocasıyla yaşadığı dil probleminden dolayı anlaşamadığını söyleyen ve idmandan kovulan Emre Çolak 1 gün sonra yeniden takımla birlikte çalışmaya alındı. Ancak Levante maçının kadrosunda yer bulamadı.
2-2 biten Deportivo-Levante maçında Deportivo taraftarları bir pankart açarak teknik direktörlerine Emre Çolak konusunda destek verdi. Pankartta 'Çalışmıyorsa işe yaramaz, Forza Parralo' yazdı.
Bu sezon La Liga'da 14 maça çıkan Emre Çolak'ın sadece 1 asisti bulunuyor. (CNN Türk)
YORUMLARI GÖR