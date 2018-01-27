Valencia 1 - 4 Real Madrid

Madrid ekibi, galibiyet almakta en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Mestalla'da ilk yarıda Ronaldo'nun yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Portekizli topun başına geçip takımını öne geçirdi. Real, 38. dakikada Montoya'nın Benzema'ya yaptığı faul sonrasında bir penaltı daha kazandı. Ronaldo farkı ikiye çıkaran isim oldu.



Valencia, 58. dakikada Mina'nın kafa vuruşuyla umutlandı. Ancak son 10 dakikada Real'in diğer yıldızları sahne aldı. Önce 84. dakikada Marcelo, ceza sahasından yaptığı vuruşla Real'i rahatlattı. Son sözü ise 88. dakikada Kroos klasikleşen vuruşlarından biriyle yaptı. Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 38'e çıkarıp rakibiyle puan farkını 2'ye indirdi.

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