Emre Çolak'a hocasından şok sözler

Sonraki günkü antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışan Emre, ondan da bir gün sonraysa affedildi ve takımla çalıştı. Ancak Deportivo çalıştırıcısı, Emre’yi Levante maçının kadrosuna da almadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde idman sırasında teknik direktör Cristobal Parralo’yu kızdırmış ve antrenmanın dışına gönderilmişti.



Emre Çolak yaşananların ‘yanlış anlaşılma’dan kaynaklandığını söylemişti. Deportivo teknik direktörü Cristobal ‘Bana göre yanlış anlaşılma falan yok. Takımın yararına olmayan hareketlere izin veremem. Kadroya almamam teknik bir karar, o kadar’ dedi.



AS gazetesinden İspanyol gazeteci Juan Antonio Espina, Emre Çolak olayının ilk yaşandığı günün ardından Skorer’e yaptığı açıklamada “Olayın sadece bir topa vurma kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Emre Çolak geçen sene de Garitano ile sorunlar yaşamıştı. Bence olay Emre’nin kötü tavırları ve davranışlarından kaynaklanıyor. Emre’nin takımdan gönderilip gönderilmeyeceğini bilmiyorum ama olabilir” demişti. (Milliyet)

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