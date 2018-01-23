Emre Çolak antrenmandan atıldı!

İspanya'nın önemli radyolarından Cadena Ser'in haberine göre Emre Çolak sebepsiz yere 2. bölgeden 3. bölgeye topu atması üzerine teknik direktör Cristobal, "Eğer bir sorunun varsa antremana devam etmeyebilirsin" ifadelerini kullandı.



Emre'nin çok sinirli olduğu gözlendi. Deportivo son olarak Real Madrid karşısında hafta sonu sahadan 7-1 mağlup ayrılmıştı. (Ajansspor)

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