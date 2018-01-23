Emre Çolak antrenmandan atıldı!
23 Ocak 2018 | 16:03
La Liga takımlarından Deportivo La Coruna takımında forma giyen Milli oyuncu Emre Çolak hakkında önemli bir açıklama geldi. Emre Çolak'ın antremanda teknik direktör Cristobal tarafından soyunma odasına gönderildiği öğrenildi.
İspanya'nın önemli radyolarından Cadena Ser'in haberine göre Emre Çolak sebepsiz yere 2. bölgeden 3. bölgeye topu atması üzerine teknik direktör Cristobal, "Eğer bir sorunun varsa antremana devam etmeyebilirsin" ifadelerini kullandı.
Emre'nin çok sinirli olduğu gözlendi. Deportivo son olarak Real Madrid karşısında hafta sonu sahadan 7-1 mağlup ayrılmıştı. (Ajansspor)
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