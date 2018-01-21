SPOR

Rafael Nadal çeyrek finalde

21 Ocak 2018 | 12:37

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Rafael Nadal çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 4. tur  mücadelesinde, geçen yıl final oynayan Nadal ile 24 numaralı seribaşı Schwartzman  karşılaştı. Rakibini 6-3, 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Nadal,  Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, 10 numaralı  seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 6-7, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1  mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Nadal ile Cilic, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. Kadınlarda Wozniacki, Navarro ve Mertens tur atladı. Tek kadınlarda dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, 19  numaralı seribaşı Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3 ve 6-0 sonuçlanan setlerle  2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Dünya 39 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro, 4. turda karşılaştığı  32 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit önünde 2-1 (4-6, 6-4, 8-6) galip  geldi. Navarro, çeyrek finalde Wozniacki ile eşleşti.
 
Klasmanda 37. basamakta bulunan Belçikalı Elise Mertens, 81. sırada  yer alan Hırvat Petra Martic'i 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek  finalin yolunu tuttu. Mertens, çeyrek finalde Çek Denisa Allertova ile Ukraynalı Elina  Svitolina arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
İspanya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.