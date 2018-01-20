Villarreal 2 - 1 Levante

Sarı Denizaltılar gollerini 26. dakikada penaltıdan Manuel Trigueros ve 50. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.



90 dakika sahada kalan Enes Ünal'iın 2. golün asistini yaparken, bir topu da direkten döndü. Levante'nin tek golü ise 90+3'te penaltıdan Roger kaydetti.



Bu skorun ardından 34 puana yükselen Villarreal maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Levante ise 18 puanda kaldı.

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