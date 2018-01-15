Barcelona'da Dembele yine sakatlandı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu Real Sociedad ile oynanan maçın ardından sol uyluk kasında sorun hisseden 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Öte yandan, sağ baldırından sorun yaşayan İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın ise tedavisinin ardından sahalara dönüşünün netleşeceği kaydedildi.



Bu sezon Barcelona kadrosuna katılan Dembele, uzun süren sakatlığından sonra yıl başından itibaren formasına tekrar kavuşmuştu.

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