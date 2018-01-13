Real Madrid 0 - 1 Villarreal

76. dakikada Bacca'nın yerine oyuna dahil olan Enes Ünal'ın kaçırdığı pozisyonu iyi takip eden İspanyol oyuncu muhteşem bir aşırtmayla Real'i çökertti.



Konuk takım lig tarihinde Real Madrid deplasmanından ilk kez galibiyetle ayrıldı. Villarreal bu galibiyetin ardından puanını 31 yaparken, Real Madrid 32 puanda kaldı. Başkent temsilcisi ile lider Barcelona arasında 16 puanlık fark bulunuyor.

La Liga'da günün bir diğer maçında ise Girona sahasında Las Palmas'ı 6-0 yendi.