Real Madrid Messi için 2013 yılında 250 milyon euro teklif etmiş

Lionel Messi'nin Barcelona'yla imzaladığı yeni sözleşme basına sızdı. Sadece sözleşme de değil, Real Madrid'le uçakta yaptığı transfer görüşmesi ve bilinmeyen ikinci vergi kaçırma iddiası da ortaya çıktı.



Messi’nin 2021’e kadar uzatılan sözleşme karşılğında 90 milyon euro imza parası alacağı iddia edilmişti.



Arjantinli futbolcunun maaşının ise haftalık ücretinin 600 bin euro olduğu öne sürülmüştü.Yıldız futbolcunun serbest kalma ücretinin ise 750 milyon euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.



Ancak Football Leaks’in sızdırdığı belgelere göre Messi’nin Barcelona’dan aldığı haftalık ücret yaklaşık 2 milyon euro. Oyuncunun Barcelona’ya yıllık maliyeti 100 milyon euro’yu buluyor. Mediapart’ın haberine göre tarihte ilk kez bir futbolcu yıllık 100 milyon euro’nun üzerinde kazanıyor.



Football Leaks’e göre vergiler düşünce Messi’nin alacağı ücret 50 milyon euro’nun biraz altına altına düşüyor. Ancak bonuslar da var.



Real Madrid gerçeği!



İddialar sadece bununla da sınırlı değil. Der Spiegel’e göre Messi, 2013’te Real Madrid’le bir transfer görüşmesi yaptı. Görüşme teklifi Real Madrid’den geldi. O dönemde Gareth Bale transferi henüz gerçekleşmemişti.



İddiaya göre bu görüşme özel bir jette ve havada yapıldı. Uçakta Messi, Messi’nin babası, avukatı, Real Madrid başkanı Perez, Real Madrid Sportif direktörü ve Real Madrid’in avukatı yer aldı.



Real Madrid’in Messi’nin o zamanki 250 milyon euro serbest kalma ücretini ödemeyi vadettiği ve oyuncuya da yıllık 23 milyon euro içeren bir sözleşme önerdiği iddia edildi. Messi’nin babasına da ayrıca 1 milyon euro teklif edildi. Real Madrid, Messi’ye vergi kaçırma davası açılmaması için İspanya Başbakanı Rajoy’a baskı yapma sözü bile verdi.



Ancak Messi, Real’in teklifini reddetti. Real Madrid anlaşma olmayınca Tottenham’dan Gareth Bale’i 100 milyon euro’ya transfer etti. Real Madrid kulübü Der Spiegel’in bu iddialarını yalanladı.



Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde 12 milyon euro daha alacak. İmza parası olarak 63,5 milyon euro alan Messi ayrıca sözleşmesi bitene kadar başka bir takıma transfer olmazsa sadakat bonusu olarak da 70 milyon euro alacak.



Bir vergi kaçırma suçlaması daha



Yine Der Spiegel’de yer alan bir başka iddiaya göre ise Lionel Messi yargılandığı vergi kaçakçılığı davasının dışında bir başka vergi kaçırma suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı.



Messi bu kez olayı mahkemeye taşımayıp İspanya hazinesine 12 milyon euro ödeme yaparak sorunu çözdü.



(CNN Türk)

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