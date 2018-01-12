Neymar için bomba Real Madrid iddiası!

Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez'in açık açık takımda görmeyi istediği yıldız futbolcunun kulüp yönetiminden flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.



İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre Neymar, Real'e transfer olmaya sıcak baktığını ancak bunun karşılığında takımın 1 numarası olmak istediğini ve dolayısıyla Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in satılmasını talep ettiğini başkan Perez'e bizzat iletti.



Geçtiğimiz yaz 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olarak tüm zamanların bonservis rekorunu kıran Brezilyalı golcü, yeni takımında 22 maçta 20 gol, 14 asistle oynayarak devasa bir performansa imza attı. (Fanatik)

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