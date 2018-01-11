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Coquelin'in yeni takımı Valencia

11 Ocak 2018 | 19:31

Valencia, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i transfer etti.

Coquelin'in yeni takımı Valencia

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. İngiliz basını, transferin 12 milyon sterlin bonservisle gerçekleştiğini yazdı.

Coquelin, 2008 yılından bu yana Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 160 maça çıktı. Ligde 18 haftada 37 puan toplayan Valencia, üçüncü sırada yer alıyor.

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İspanya
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