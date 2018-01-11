'Arda Turan'ı Messi yaktı' iddiası!

Kariyerini Barcelona'da sürdüren ve Medipol Başakşehir'le prensipte anlaştığı açıklanan Arda Turan, Katalonya'da zor günler geçiriyor. Bu yaz teknik direktörlük görevine getirilen Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen ve henüz forma şansı bulamayan Arda'ya takım arkadaşlarından da tavır geldi!



İspanyol basınında çıkan haberlere göre başta Lionel Messi olmak üzere birçok oyuncu milli futbolcunun takımdan ayrılmasını istiyor! Don Balon, özellikle Arjantinli yıldızın ve Barcelona kadrosundaki ağır topların Arda'yı umursamadığını hatta selam dahi vermediğini haberleştirdi.



Messi'nin Arda'ya karşı aldığı bu tavırın altındaysa tecrübeli futbolcunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olmasının yattığı kaydedildi.



Arjantinli yıldızın, Arda'nın iyi bir kapasitesinin olduğunu düşünmesine rağmen yeteri kadar çalışmayarak şansını kaybettiği ve Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı bildirildi.

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