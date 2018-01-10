Barcelona yönetimi, Arda Turan için toplanıyor

Barcelona yönetimi, teknik heyet ile birlikte yarın bir toplantı düzenleyecek ve Arda Turan'ın geleceğini masaya yatıracak. Kulüpte yapılacak toplantıda, Arda Turan'ın bonservisi ile mi yoksa kiralık olarak mı takımdan gideceği konusunda son karar verilecek.



Yönetim ve teknik heyet, Arda hakkındaki kararını verdikten sonra gelen teklifleri değerlendirecek. Medipol Başakşehir ile Barcelona arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde ise Arda daha önceden kişisel şartlarda anlaştığı Medipol Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayacak. Barcelona, Medipol Başakşehir dışında yıldız oyuncuya talip olan diğer kulüplerden gelen teklifleri de değerlendirecek.



GÜMÜŞDAĞ, 'ARDA' KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan, Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Barcelona yönetiminin Arda Turan transferi ile ilgili alacağı kararı bekliyor. Göksel Gümüşdağ'ın, takımının Antalya'da yaptığı kampa katılmak için Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili son kararını vermesini beklediği ve olumlu bir gelişme olması halinde, yıldız oyuncu ile birlikte Medipol Başakşehir'in Antalya'da kamp yaptığı otele gideceği öğrenildi.

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