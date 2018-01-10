Messi'den kanser olan Abidal'e şok sözler!

Takıma maçtan önce durumunun iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Abidal, "Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı. Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor' dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler" ifadelerini kullandı.





Barcelona'da 193 maça çıkan Eric Abidal, biri Bernabeu'da olmak üzere 2 gol attı, 2 Avrupa Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı. (Sporx)