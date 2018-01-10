Barcelona'nın altyapısı eski günlerinden uzak

"La Masia" isimli dünyaca ünlü altyapıya sahip İspanya'nın Barcelona Kulübü, son yıllarda yüksek bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapmayı tercih ediyor. Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol gibi önemli futbolcuları yetiştirerek birçok başarıya imza atan Barcelona, son zamanlarda altyapıdan çıkardığı yıldızlardan ziyade gerçekleştirdiği büyük transferlerle göze çarpıyor.



Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, transfere 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 312,5 milyon avro harcayan Barcelona, bir sezonda en fazla bonservis bedeli ödeyen kulüp oldu.



İkinci büyük transfer Coutinho

Barcelona, Borussia Dortmund'dan aldığı Fransız Ousmane Dembele'den sonra 2017-2018 sezonundaki ikinci büyük transferini, Liverpool'dan Brezilyalı Philippe Coutinho'yu renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. Bonuslar hariç bonservis bedelleri göz önüne alındığında Coutinho için 120 milyon avro ödeyen İspanya temsilcisi, Dembele'yi kadrosuna katmak için ise kasasından 105 milyon avro çıkardı.



Ayrıca Katalan kulübü, Guangzhou Evergrande'den Paulinho (40 milyon avro), Benfica'dan Nelson Semedo (30,5 milyon avro), Everton'dan Gerard Deulofeu (12 milyon avro) ve Fluminense'den Marlon'u (5 milyon avro) kadrosuna kattı.



Real Madrid'i geride bıraktı

Geçmiş yıllarda ödediği astronomik rakamlarla akıllarda yer eden Barcelona, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'in bir sezonda transfere en fazla para harcayan kulüp olma unvanını elinden aldı.



Barcelona, bu sezon henüz ara transfer dönemi tamamlanmadan 312,5 milyon avro harcamaya ulaştı. Katalan kulübü, 2009-2010 sezonunda başta Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso gibi isimleri kadrosuna katarak 257,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Real Madrid'in rekorunu kırdı.



Paris Saint-Germain'in (PSG) kiralama yöntemine gittiği Kylian Mbappe'nin bonservis bedelinin büyük kısmını sezon sonu ödeyecek olması ise Fransa temsilcisini bu sıralamada Barcelona'nın gerisinde bıraktı.

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