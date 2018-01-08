Celta Vigo'dan Emre Mor için açıklama geldi

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren milli futbolcu Emre Mor için hareketli günler yaşanıyor. Fatih Terim'in takımda görmek istemesi üzerine Galatasaray'ın genç futbolcuyu kiralamak için teklif yaptığı iddia edilirken İspanya cephesinden sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.



Sporx'te yer alan habere göre transferle ilgili açıklamalar yapan sportif direktör Felipe Minambres, Emre Mor'u birkaç kulübün istediğini doğruladı. Minambres, "Emre'yi isteyen birkaç kulüp olduğunu biliyoruz. Menajeri de bize iletiyor ancak onu önemli bir oyuncu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu yaz Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, La Liga'da 11, İspanya Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.

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