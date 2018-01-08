Coutinho Barcelona ile resmi sözleşme imzaladı

La Liga ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu 160 milyon Euro'ya transfer etmişti. Coutinho, Camp Nou'da Başkan Josep Bartomeu'nun da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini Barca'ya bağlayan 5.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, Başkan Bartomeu'ya transfer için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ve rüyasının gerçekleştiğini söyledi. Bartomeu da Coutinho'yu transfer ettikleri için çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Yıllık 15 milyon Euro kazanacak olan 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu daha önce açıklanmıştı.





Arda'nun numarasını mı giyecek?



Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho'ya 7 numaralı formanın verildiği iddia edildi. Bilindiği üzere Katalan ekibinde 7 numarayı Arda Turan giyiyordu.



Liverpool'dan 160 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun giyeceği forma numarası da belli oldu. İspanyol taraftarlar, Barcelona ürünlerinin satıldığı mağazalarda yeni transfer Coutinho'nun formasına büyük ilgi gösteriyor. Bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü. 25 yaşındaki yeni transferin formasını almak isteyen bir taraftar, bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraftaki dikkat çeken en önemli ayrıntı ise formanın numarasıydı. Coutinho'nun ismi yazılı olan Barcelona formasının numarası 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere İspanyol devinde 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Bu olayın ardından milli futbolcunun Katalan takımından ayrılacağının kesinleştiği de konuşulmaya başlandı.



Arda Turan'ın ismi son günlerde sıkça Medipol Başakşehir ile de anılıyordu.

(İHA)