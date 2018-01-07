Villarreal 1 - 1 Espanyol

La Liga'nın 18. haftasında Türk derbisi oynandı. Enes Ünal'lı Villarreal, Emre Çolak'lı Espanyol'u ağırladı. Kiralık olarak gönderildiği Levante'den dönen Enes Ünal, ilk maçında golle tanıştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enes, 30. dakikada Villarreal'i öne geçirdi. İlk yarı 1-0 bitti.



Maçın 60. dakikasında Espanyol'da Emre Çolak oyuna dahil oldu. 84'te Andone'nin sayısıyla maçın skoru ortaya çıktı: 1-1.



Bu sonuçla Villarreal 28 puanla 6. sırada, Espanyol ise 16 puanla 17. sırada yer aldı.

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