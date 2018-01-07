Barcelona 3 - 0 Levante

Camp Nou'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Barcelona, 12. dakikada La Liga'da 400. maçına çıkan Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine karşılık vermek isteyen Levante, ani ataklarla pozisyon bulmaya çalışırken, Katalan ekibi Luis Suarez'in 37. dakika attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.



Maçta Levante'nin elde ettiği en önemli gol şansı, 64. dakikada Shaquell Moore'un ceza sahasından vuruşu oldu. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Messi'nin pasında topu filelere gönderen Paulinho, skoru belirleyen isim olurken, Barcelona sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran lider Barcelona, ligde ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı da korudu.



Öte yandan Suarez, 132 gole ulaşarak Samuel Eto'o'yu geçti ve Barcelona tarihinin en golcü yedinci oyuncusu oldu.

La Liga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Leganes 1 - 0 Real Sociedad

Athletic Bilbao 2 - 0 Deportivo Alaves

Villarreal 1 - 1 Deportivo La Coruna