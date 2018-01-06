Coutinho sonunda Barcelona'da!

Barcelona'nın Coutinho transferi için Liverpool ile 160 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi. Coutinho bu transfer ile dünya transfer tarihinin en pahalı 2. futbolcusu oldu. Brezilyalı yıldız aynı zamanda İngiltere Premier Lig'den transfer edilen en pahalı oyuncu ve Barcelona tarihindeki en pahalı futbolcu ünvanlarını eline geçirdi.



RESMEN AÇIKLANDI

Her iki kulübün transfer için anlaştığı ve resmi imzaların kısa bir sürede atılacağı kaydedildi.

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