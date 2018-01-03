Emre Mor'un hocasından transfer açıklaması

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için Celta Vigo'nun teknik direktörü Juan Carlos Unzue açıklamalarda bulundu.



Celta Vigo'da bekleneni veremeyen Emre Mor yerine Barcelona'dan Rafinha'yı transfer edeceği iddia edilen Celta Vigo'da Unzue, 6 tane orta sahası olduğunu ve ancak bir ayrılık olması halinde transfer yapabileceklerini belirtti.



''YA AYRILIK YA DA GELİŞTİRECEĞİZ''



Transfer hakkında konuşan teknik adam, ''Rafinha gibi yetenekli oyuncuların gelmesine itiraz etmem ama kadromda o bölgede 6 tane oyuncum var. Ya kadrodakilerin ayrılık opsiyonunu kullanacağız ya da elimizdekileri geliştirip yola devam edeceğiz'' sözlerini kullandı.



İspanyol medyası ise Unzue'nin bu açıklamaları ile Emre Mor ve Brais Mendez'i işaret ettiğini belirtti.



Sezon başı 13 milyon Euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde toplam 12 maça çıkarken 1 gol atabildi.

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