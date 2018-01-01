Arda Turan için 3 seçenek var!..

İspanyol gazetesinin iddiasına göre menajeri Ahmet Bulut ile görüşen Arda'nın önünde üç seçenek var. İlk seçenek, Türkiye'den bir takımla anlaşmak. İkinci seçenek ise İngiltere Premier Lig'de Arda'nın süre alabileceği bir takım bulmak. Son seçenek ise İtalya... Serie A takımlarından Milan'ın Arda Turan ile ilgilendiği ve devre arasında Barça'nın kapısını çalacağı iddia ediliyordu.



ÜÇÜ DE OLMAZSA BARCELONA'DA DEVAM...

Arda Turan'ın Türkiye, İtalya ya da İngiltere'ye gideceğini belirten İspanyollar, bu üç seçeneğin olmaması halinde milli futbolcunun kariyerini Barcelona'da sürdüreceğini kaydetti. (Sporx)

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