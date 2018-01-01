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Ria Antoniou, Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı
2 saat önce
Ünlü model Ria Antoniou tam bir futbol hayranı. Güzel model 2018 yılına ait takvim çekimlerinde soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı.
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29 yaşındaki Ria Antoniou, 2. vatanı olarak kabul ettiği İtalya'da oldukça popüler bir model. Ülkede popüler televizyon kanallarından biri olan Mediaset'te yayınlanan 'Colorado' şovunda çıkan Antoniou, 'Tiki taka kızı' lakabını aldı.
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