Ria Antoniou, Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı

1 / 9 29 yaşındaki Ria Antoniou, 2. vatanı olarak kabul ettiği İtalya'da oldukça popüler bir model. Ülkede popüler televizyon kanallarından biri olan Mediaset'te yayınlanan 'Colorado' şovunda çıkan Antoniou, 'Tiki taka kızı' lakabını aldı.