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Ria Antoniou, Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı

2 saat önce

Ünlü model Ria Antoniou tam bir futbol hayranı. Güzel model 2018 yılına ait takvim çekimlerinde soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı.

Ria Antoniou, Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadıklarını doğruladı
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29 yaşındaki Ria Antoniou, 2. vatanı olarak kabul ettiği İtalya'da oldukça popüler bir model. Ülkede popüler televizyon kanallarından biri olan Mediaset'te yayınlanan 'Colorado' şovunda çıkan Antoniou, 'Tiki taka kızı' lakabını aldı.

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Güzel modelin son projesi erkek kitlesine hitap eden Formen dergisi için objektif karşısına geçti.

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