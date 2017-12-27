Arda Turan'ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü
27 Aralık 2017 | 08:37
İngiliz basını, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan Arda Turan’ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
Çok sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Arda Turan'ın sezonun ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu... İngiliz basını, milli futbolcunun Premier Lig ekibi Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
MESUT'LA TEMASTA
Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği ve kulübün transfer için harekete geçtiği belirtildi. Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı. (TAKVİM)
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