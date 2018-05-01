Cenk Tosun için çarpıcı yorum: Hayatta kalmayı başardı

Cenk Tosun'un golle ilgili istatistiklerine yer verilen haberde Everton'da forvet olmanın ileride tek başına unutulmak anlamına geldiğinin altı çizildi. Haberde bu yalnızlığa rağmen Cenk Tosun'un varlığını hissettirmeyi başardığına dikkat çekildi.

Everton hücum bölgesinde tek başına hayatta kalmayı başaran Cenk'in bir teşekkürü hak ettiği belirtilen yazıda Everton son maçı masaya yatırıldı. Huddersfield Town karşısında Cenk'in ilk şut şansını gole çevirmeyi başardığı vurgulanırken Milli futbolcunun rakibi bu şekilde çözdüğü ve maç sonunda Everton'ın 3 puana çok daha kolay ulaştığı belirtiliyor.

Cenk Tosun'un 'ölümcül sağ ayağının' Goodison Park'a geldiğinden beri görevini yerine getirdiğine değinilen haberde 27 yaşındaki futbolcunun oynadığı 12 Premier Lig maçında kaleye 17 şut çektiği ve yüzde 47 isabet oranıyla (kaleyi bulan 8 şut) oynadığı kaydedildi.

Ligde gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Mohamed Salah'ın yüzde 46, ikinci sıradaki Harry Kane'in ise yüzde 41 isabetli şut oranıyla oynadığı belirtilerek Cenk'in bu iki yıldızı geride bıraktığı vurgulandı.