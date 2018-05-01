Salah'a bir ödül daha

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçti.
FWA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncusu Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
Oylamada Manchester City'den Belçikalı Kevin De Bruyne ikinci, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane ise üçüncü oldu.
Salah, geçen ay İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 34 maçta görev yapan Salah, 31 gol attı. Salah, tüm kulvarlarda ise çıktığı 48 maçta 43 gol kaydetti ve 15 asist yaptı.
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