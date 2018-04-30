Emre Can'dan Juventus'a 5 yıllık imza

Juventus yetkilileri, orta alanında görev yapan Marchısıo ve Khedira'nın yaşlarının ilerlemesi nedeniyle Emre Can transferini bitirmek istiyor. Emre Can ile Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in de ilgilendiğini iddia eden gazeteler, Juventus'un bu transferde bir adım önde olduğunu iddia etti.
Liverpool forması ile başarılı bir sezon geçiren Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Emre Can'ın Dünya Kupası'nda da oynamasının zor olduğu ifade edildi. (Skorer)
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