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Emre Can'dan Juventus'a 5 yıllık imza

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Juventus, uzun süredir gündeminde olduğu Emre Can ile anlaşmak üzere... İtalya basını, siyah beyazlı ekibin, Türk asıllı Alman futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Emre Can'dan Juventus'a 5 yıllık imza

Juventus yetkilileri, orta alanında görev yapan Marchısıo ve Khedira'nın yaşlarının ilerlemesi nedeniyle Emre Can transferini bitirmek istiyor. Emre Can ile Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in de ilgilendiğini iddia eden gazeteler, Juventus'un bu transferde bir adım önde olduğunu iddia etti.

Liverpool forması ile başarılı bir sezon geçiren Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatmıştı. Emre Can'ın Dünya Kupası'nda da oynamasının zor olduğu ifade edildi. (Skorer)

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emre can juventus liverpool

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