Liverpool'da Zeljko Buvac depremi!

İngiliz kaynakların "son dakika" olarak verdiği haberde Buvac ile Klopp'un anlaşmazlıkları yaşadığı, taktik antrenmanlarda Buvac'ın artık yer almadığı ve maç sırasında hiç konuşmadıkları belirtildi.

"Gegenpressing" konusunda Klopp'a ciddi etkiler verdiği bilinen, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac, Roma deplasmanı öncesi şok bir kararla takımdan ayrıldı. İkilinin Mainz yıllarından bu yana süren 17 yıllık birlikteliği sona erdi.

