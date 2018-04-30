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Liverpool'da Zeljko Buvac depremi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Liverpool'da, menajer Jürgen Klopp'ın sağ kolu, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac istifa etti ve 17 yıllık birliktelik sona erdi!

Liverpool'da Zeljko Buvac depremi!

İngiliz kaynakların "son dakika" olarak verdiği haberde Buvac ile Klopp'un anlaşmazlıkları yaşadığı, taktik antrenmanlarda Buvac'ın artık yer almadığı ve maç sırasında hiç konuşmadıkları belirtildi.

"Gegenpressing" konusunda Klopp'a ciddi etkiler verdiği bilinen, "beyin" lakaplı Zeljko Buvac, Roma deplasmanı öncesi şok bir kararla takımdan ayrıldı. İkilinin Mainz yıllarından bu yana süren 17 yıllık birlikteliği sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jürgen Klopp liverpool Zeljko Buvac

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