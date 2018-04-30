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Yaya Toure, şarkıcı Tanika ile öpüşürken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya sızdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Yaya Toure İngiltere'de gündeme oturdu.

Evli olan Yaya Toure'nin ünlü şarkıcıyla olan görüntüsü olay yarattı.

Yaya Toure skandalı!

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Manchester City'nin yıldız oyuncusu Yaya Toure'nin bir kadınla öpüşürken fotoğrafı gündeme oturdu.

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Yaya Toure'nin bir kadınla öpüşürken fotoğrafı gündeme oturdu.
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Toure'nin öptüğü RnB şarkıcısı Tanika, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa 'Kraliçe Nika ve Kral Yaya' yazdı.

Toure'nin öptüğü RnB şarkıcısı Tanika, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa 'Kraliçe Nika ve Kral Yaya' yazdı.
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Evli olan Yaya Toure'nin eşini aldattığı ve uzun süredir Tanika'yla yaşadığı iddia edildi.

Evli olan Yaya Toure'nin eşini aldattığı ve uzun süredir Tanika'yla yaşadığı iddia edildi.
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Çocuğu da bulunan Yaya, daha önce de bir hayat kadınıyla eşini aldatmıştı.

Çocuğu da bulunan Yaya, daha önce de bir hayat kadınıyla eşini aldatmıştı.
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Tanika bir başka fotoğrafın altına ise Tanika Toure yazmıştı.

Tanika bir başka fotoğrafın altına ise Tanika Toure yazmıştı.
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Yaya Toure skandalı!

Yaya Toure skandalı!
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Anahtar Kelimeler:
yaya toure Tanika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan yaya yine çok sağlam karı bulmuşsunn...
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