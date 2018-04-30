Yaya Toure, şarkıcı Tanika ile öpüşürken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya sızdı

Evli olan Yaya Toure'nin ünlü şarkıcıyla olan görüntüsü olay yarattı.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!
U21 Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray'la 2-2 berabere kalıp şampiyon oldu!
Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası
Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor
Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak
Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek
Başbakan Binali Yıldırım müjdeyi verdi
Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum