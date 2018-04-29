SPOR

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, transfer itirafında bulundu. Cenk Tosun, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Huddersfield maçı sonrası Everton'a transferiyle ilgili "Sam Allardyce maçlarımı yakından takip ettiğimi ve beni takımında görmek istediğini söyledi" dedi.

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Cenk Tosun, devre arasında Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Everton'ın yolunu tutmuştu. Merseyside ekibine geldiği ilk zamanlarda yeterli süreyi alamayan milli futbolcu, dün takımıyla 10. kez ilk 11'de başladı. Böylece Siyah Beyazlılar'ın kasasına 500 bin euro daha koyan Cenk, Huddersfield deplasmanında attığı golle takımının 2-0'lık galibiyetine katkıda bulundu.

TRANSFER İTİRAFI
Everton formasıyla 5. golünü kaydeden eski Beşiktaşlı, Wayne Rooney ile birlikte bu sezon takımının deplasmanda en çok gol atan oyuncusu oldu. Cenk, 3 puanı aldıkları mücadelenin ardından verdiği demeçte ise çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

Golcü oyuncu, transfer sürecini anlatırken menajer Sam Allardyce ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:

"Sam, daha öncesinde benimle görüştü ve benim maçlarımı yakından takip ettiğini söyledi. Beni takımında görmek istediğini çünkü Everton'a çok faydalı olabileceğimi düşündüğünü belirtti."

Beşiktaş'ın eski golcüsü, henüz devre arasında geldiği takımında şu ana dek gösterdiği performansla büyük takdir topladı. (Fanatik)

Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
Dünya bu fotoğrafı konuşmuştu! KaybolduDünya bu fotoğrafı konuşmuştu! Kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Sam Allardyce everton Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Osmanlıspor 1 - 4 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman istifa edecekti

Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman istifa edecekti

Neymar'a büyük şok

Neymar'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Cenk Tosun yine golünü attı

Cenk Tosun yine golünü attı

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Glasgow Rangers Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor!

Glasgow Rangers Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor!

'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

Alex Oxlade-Chamberlain Dünya Kupası'nı kaçıracak

Alex Oxlade-Chamberlain Dünya Kupası'nı kaçıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.