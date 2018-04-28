Cenk Tosun yine golünü attı

Huddersfield Town-Everton maçına Cenk Tosun yine damga vurdu. Huddersfield Town - Everton maçının 39. dakikasında sahneye çıkan Cenk Tosun, Walcott'tan aldığı pasta sağ çaprazdan yerden bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
Everton, Huddersfield Town karşısında ilk yarıyı Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 önde kapattı. Sahada 72 dakika kalan Cenk Tosun, yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. 77. dakikada Idrissa Gueye attığı golle Everton'ın 2-0'lık galibiyetini ilan etti.
Bu galibiyetle Everton puanını 48 yaparken, Huddersfield Town ise 35 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Liverpool 0 - 0 Stoke City
Southampton 2 - 1 Bournemouth
Crystal Palace 5 - 0 Leicester City
Burnley 0 - 0 Brighton & Hove Albion
Newcastle United 0 - 1 West Bromwich
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