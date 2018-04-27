SPOR

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun hakkında İngiliz menşeili bir futbol sitesi flaş bir makale yayımladı.

Makalede Cenk Tosun'un dışarıda kaldığı bir liste yer aldı.

Cenk Tosun, Everton efsanelerinin arasında yer almadı

1 / 7

İngiltere merkezli Football İnsider, Everton'ın tarihindeki en iyi 5 forveti listeledi.

İngiltere merkezli Football İnsider, Everton'ın tarihindeki en iyi 5 forveti listeledi.
2 / 7

'Kusura bakma Tosun ama sen yedeksin!' başlığıyla verilen listede şu golcülere yer verildi.

'Kusura bakma Tosun ama sen yedeksin!' başlığıyla verilen listede şu golcülere yer verildi.
3 / 7

5- Duncan Ferguson

5- Duncan Ferguson
4 / 7

4. Aiyegbeni Yakubu

4. Aiyegbeni Yakubu
5 / 7

3. Louis Saha

3. Louis Saha
6 / 7

2. Kevin Campbell

2. Kevin Campbell
7 / 7

1. Romelu Lukaku

1. Romelu Lukaku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton cenk tosun

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam dün giti efsane olmak kolay değil daha çok var şenol güneş mesela efsanedir taklacılık ta efsanedir
Diğer Haberler
Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Glasgow Rangers Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor!

Glasgow Rangers Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor!

'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

Alex Oxlade-Chamberlain Dünya Kupası'nı kaçıracak

Alex Oxlade-Chamberlain Dünya Kupası'nı kaçıracak

Arsene Wenger teknik direktörlüğü bırakmayacak!

Arsene Wenger teknik direktörlüğü bırakmayacak!

Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edecek!

Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.