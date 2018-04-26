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'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde finale bir adım daha yaklaşan Liverpool'un bu sezonki gözde yıldızı Muhammed Salah için eski kulübü Getafe'nin Twitter hesabından ilginç bir yorum yapıldı. Fenerbahçe'nin forveti Roberto Soldado da konuya dahil edildi.

'Salah gol atmayı Solado'dan öğrendi'

Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Liverpool, İtalyan ekibi Roma'yı 5-2'lik skorla geçerken final için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibinde Muhammed Salah attığı iki gol ve yaptığı bir asistle maçın yıldızı oldu.

"Soldado'dan gol atmayı öğreniyordu"

Salah için İspanyol Sport Gazetesi Twitter heabından "Salah 2009-2012 yılında gizemli 3 yıl geçirdi" yazarken, Getafe Kulübü kısa süre içerisinde cevap verdi ve "Ortada gizemli bir durum yok Sport. Muhammed Salah bu 3 yılda Soldado'dan ve Pedro Leon'dan gol atmayı öğrendi." yazdı.

(Fanatik)

soldado

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mohamed salah roberto soldado

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